Ученые заявили о планах раскрыть секрет звучания скрипки Паганини Французские ученые провели рентгеновский анализ скрипки Паганини

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Георг Фридрих Керстинг «Скрипач Никколо Паганини»

Ученые из Гренобля заявили о планах раскрыть секрет волшебного звучания скрипки композитора Никколо Паганини, сообщает MIR24.TV. Для этого исследователи провели рентгеновский анализ инструмента, с помощью которого они намерены создать его точную 3D-модель, позволяющую рассмотреть детали размером до миллионной доли метра.

Скрипка была изготовлена в 1743 году мастером Джузеппе Бартоломео Гварнери. Композитор играл на ней несколько десятилетий, она даже получила собственное название Il Cannone (пушка). После его смерти в 1840 году скрипка перешла в собственность города Генуя.

Изучать скрипку взялись эксперты из Европейского центра синхротронного излучения (ESRF). На детальный анализ рентгеновских снимков потребуется несколько месяцев. При этом само исследование инструменту вреда не причинило.

Это исключительный инструмент с точки зрения его звуковых качеств. С помощью этих данных мы надеемся лучше понять почему, — отметил глава исследования Пол Таффоро.

Также, по словам ученых, 3D-модель скрипки будет полезна для будущей реставрации изделия.

Доктор философских наук из Москвы Юрий Курносов в 2020 году нашел скрипку, созданную в мастерской Антонио Страдивари (1644–1733), в квартире своей умершей тети в Тульской области. Мужчина обнаружил музыкальный инструмент с клеймом знаменитого мастера, когда делал уборку. На скрипке нет струн и отсутствует один колок.