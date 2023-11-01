Ученые впервые выделили ген шерстистого носорога благодаря фекалиям гиен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа немецких палеонтологов, эволюционистов и геологов впервые в истории выделила митохондриальный геном шерстистого носорога, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Biology Letters. Ученым удалось сделать открытие благодаря находке копролитов (окаменевшие фекалии) древних гиен в пещерах Германии.

Используя дендрокорректор, мы собрали образцы материала из двух пещерных гиеновых копролитов, извлеченных из среднепалеолитических слоев двух пещерных стоянок в Швабской Юре, Германия, — говорится в исследовании.

Благодаря находке ученых, стало известно, что шерстистые носороги разделились на известные человечеству виду около 45 тысяч лет назад. Речь идет о сибирских и европейских. Первые исчезли около 14 тысяч лет назад. Время вымирания европейских шерстистых носорогов остаётся неизвестным.

Ранее геологи выяснили, что 66 млн лет назад три четверти всех животных и растений на планете погибли из-за атмосферных последствий падения на Землю огромного астероида. Древнюю Флору и фауну погубил не сам космический объект, а пыль, поднявшаяся до уровня стратосферы и мезосферы в результате удара. Его мощность составляла около 70 трлн тонн в тротиловом эквиваленте.