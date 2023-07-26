Ученые предупредили о катастрофе из-за исчезновения Гольфстрима в 2025 году The Guardian: система течений Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году

Фото: Ocean Biology/Goddard/Global Look Press

Широкомасштабная климатическая катастрофа может обрушиться на планету уже в обозримом будущем из-за исчезновения Гольфстрима, сообщает The Guardian, ссылаясь на ученых из Копенгагенского университета. Как утверждают исследователи, система течений, которая обеспечивает перераспределение тепла на Земле, при худшем сценарии может прекратить существование в 2025 году.

Это приведет к очень, очень большим изменениям. Гольфстрим не останавливался в течение 12 тысяч лет, — сказал руководивший исследованиями профессор Питер Дитлевсен.

Как утверждают ученые, исчезновение системы течений может привести к серьезным перепадам температуры. К примеру, в Европе она значительно снизится. Индия может столкнуться с засухой из-за прекращения дождей, а в Северной Америке на восточном побережье поднимется уровень воды. Под угрозой окажутся тропические леса и антарктические ледяные щиты.

Исследователи подчеркивают, что Гольфстрим в прошлом уже исчезал, а затем течения возобновлялись. Однако сам этот процесс становился переломным моментом с точки зрения изменения климата.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предупреждал, что из-за изменения климата к концу 21 века треть населения планеты будет вынуждена сменить место жительства. При самом лучшем сценарии доля переселенцев составит порядка 10% от населения планеты.