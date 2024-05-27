Ученые объяснили происхождение «НЛО», лежащего на дне Балтийского моря Шведские ученые: «НЛО» на дне Балтийского моря имеет природное происхождение

Обнаруженный в 2011 году 20-метровый неопознанный объект в каньоне подводной горы в Ботническом заливе Балтийского моря имеет природное происхождение, пишет MIR24.TV. К такому выводу пришли геологи из Стокгольмского университета, которые изучили породы, взятые с сооружения. По их мнению, объект мог сформироваться во время ледникового периода 140 тысяч лет назад.

Нельзя исключать, что это естественное геологическое образование. Я согласен, что находка выглядит странно, поскольку она полностью круглая. Но природа создала и более странные вещи, – отметили ученые.

Сооружение полукруглой формы в 2011 году при помощи гидролокаторов обнаружили шведские дайверы. На поверхности объекта находятся борозды и углубления, а также нечто, похожее на лестницу. Некоторые специалисты высказывали предположение о внеземном происхождении объекта, а также, что это могут быть остатки затонувшей Атлантиды. Их оппоненты предполагали, что найденное сооружение может быть противолодочным устройством, оставшимся на дне моря со времен Второй мировой войны.

Британские океанографы ранее высказали мнение, что исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике может быть связано с огромными волнами. Ученые отмечали, что высота вала достигает до 39 метров в высоту.