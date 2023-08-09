Ученые назвали необходимое количество шагов в день для укрепления здоровья Около четырех тысяч шагов в день достаточно для снижения риска смерти от любых заболеваний

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Ученые из Медицинского университета польского города Лодзь заявили, что 3967 шагов в день достаточно для снижения риска смерти от любых заболеваний, сообщил ТАСС со ссылкой на научный журнал European Journal of Preventive Cardiology. Уточняется, что во избежание летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний можно совершать всего 2337 шагов ежедневно.

Исследование проводилось в течение около семи лет на базе данных 226 тысяч человек. Отмечается, что средний возраст участников эксперимента составил 64 года, при этом мужчины и женщины представлены в нем примерно в одинаковом соотношении.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что таблетки для снижения давления продлевают жизнь, так как не дают сердцу уставать. Она объяснила, что при суженных сосудах сердцу тяжело сокращаться, поэтому кровь хуже поступает в мозг. Малышева уточнила, что справиться с этой проблемой помогают лекарства из группы прилов, которые снижают выработку вещества, сужающего сосуды. Она добавила, что благодаря лекарствам продолжительность жизни человека выросла почти на 40 лет за последние столетия.

До этого терапевт-кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что повышенное давление дает о себе знать по-разному — кого-то бросает в жар, у кого-то возникают мушки перед глазами, а кто-то испытывает озноб. По словам врача, гипертония у многих людей развивается практически бессимптомно, что создает серьезные риски.