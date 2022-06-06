Учения ВВС НАТО начались в странах Балтии

Фото: Sra Erin Babis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учения ВВС НАТО и стран — партнеров Альянса Ramstein Alloy начались в странах Балтии, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии. В них примут участие истребители из Франции, Испании Финляндии, ФРГ, Швеции, Чехии, Великобритании и Турции. В ходе учений будут отрабатываться в том числе действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы.

Начались четырехдневные учения ВВС НАТО и партнеров Альянса Ramstein Alloy, основной целью которых является обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня пройдут ежегодные военные учения Baltops, участниками которых станут 16 стран, из них 14 — члены военно-политического блока. В военных учениях также примут участие Швеция и Финляндия. В мероприятии задействуют более 4 тысяч солдат, морских десантников, более 60 самолетов и 40 кораблей различных классов. Учения стартуют в Стокгольме, после чего военные продемонстрируют маневры в Балтийском море и воздушном пространстве региона.