Учебник по украинскому языку появится до конца года в Донбассе

Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что учебник по классическому украинскому языку может появиться в ЛНР и ДНР до конца года. Также это коснется школ в Запорожской и Херсонской областях. Об этом Бугаев сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

Да, мы будем стараться. Но учебник это очень непростой. Он должен быть очень качественным. Он должен быть учебником красивого украинского языка. И именно такой учебник на классических советских основах и готовится, — сказал первый замминистра, добавив что этот учебник будет нести в себе всю красоту настоящего украинского языка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 9 июня подтвердил, что украинский язык останется в качестве государственного на освобожденных территориях Донбасса. Однако, отметил официальный представитель Кремля, все будет зависеть от выбора людей.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что его ведомство занимается подготовкой учебника по классическому украинскому языку для школьников Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Член думского комитета по культуре Сергей Соловьев назвал это решение прагматичным и напомнил, что Россия всегда была многонациональным государством.