Боррель: участвующие в обходе мер против РФ компании попадут под санкции ЕС

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Европейский союз в рамках предстоящего 13-го пакета санкций против РФ введет рестрикции в отношении компаний из разных стран, которые, как считает объединение, принимают участие в обходе ограничений в отношении Москвы, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве. По его словам, которые приводит ТАСС, работа над новым пакетом продолжается, чтобы одобрить ограничения к 24 февраля.

Санкции коснутся многих людей и институтов, а также участвующих в обходе наших санкций компаний из разных стран, — сказал Боррель.

Ранее дипломаты Европейского союза, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что Европейская комиссия не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против России. Они отметили, что комиссия планирует свести к минимуму споры среди государств, поэтому предложит документ, который, как она надеется, будет принят быстро. В 13-м пакете «будут списки сотен юридических и физических лиц», однако никаких громких названий и имен, отметили источники.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что не только российский оборонно-промышленный комплекс, но и вся экономика выстояла под натиском санкций, введенных лидерами недружественных стран. Президент резюмировал, что хотел бы показать авторам ограничений неприличный жест, но не стал этого делать.