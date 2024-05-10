Участок размером с Манхэттен в Арктике выставили на продажу Bloomberg: участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике продают за €300 млн

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Участок земли, расположенный на норвежском архипелаге Шпицберген в Арктике, выставили на продажу за €300 млн, передает Bloomberg. По данным журналистов, решение было принято из-за изменения климата и сокращения количества морского льда в регионе.

В высоких широтах Арктики за €300 млн ($323 млн) продается участок земли размером с Манхэттен геополитического значения, — говорится в статье.

В то же время последствия потепления идут на пользу России, обратили внимание представители СМИ. Открытие территории дает доступ РФ к дополнительным морским путям и энергетическим запасам, уточнили в агентстве.

Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане, — указал изданию юрист Пер Киллингстад.

Ранее обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре сообщил, что Запад столкнулся с серьезными проблемами во вновь разгорающейся глобальной «войне» в Арктике, при этом Россия уже одерживает верх благодаря своим ледокольным технологиям. Москва обладает самым крупным современным флотом ледоколов в мире, включая атомные, резюмировал автор материала. Среди преимуществ РФ был выделен контроль над северными морскими путями.