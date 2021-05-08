Участники саммита ЕС обсудят Россию и Brexit

https://static.news.ru/photo/69640200-aff2-11eb-901e-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в рамках саммита Евросоюза планируется обсудить Россию и Brexit. Мероприятие состоится 25 мая, пишет РИА Новости.

Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернёмся 25 мая, — сообщил Макрон после участия в неформальном саммите ЕС в Порту.

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш на неформальном саммите Евросоюза, проходящем в Португалии, обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Чешский премьер-министр полагает, что страны Евросоюза, выслав дипломатов, проявят солидарность с Прагой.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти также категорически отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство Чехии стало заложником политики США в отношениях с Россией.