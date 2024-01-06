Участники поддержанной оппозицией рок-группы задержаны в Белоруссии В Белоруссии задержали участников рок-группы Nizkiz

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белорусские правоохранители задержали троих участников рок-группы Nizkiz, чей клип активно распространялся в ходе протестных акций в республике в 2020 году, сообщила телерадиокомпания «Могилев». В сюжете показаны кадры, на которых музыканты рассказывают, что стали жертвами манипуляции оппозиции, а теперь сожалеют о своих действиях.

В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились... Сейчас я понимаю, что целью тех, кто руководил протестами в Белоруссии, было стравить людей, посеять рознь, создать картинку в интернете, — говорит на видеозаписи солист группы Александр Ильин.

Группа Nizkiz была создана в Могилеве в 2008 году. После протестов 2020 года, вызванных несогласием оппозиции с победой на президентских выборах действующего главы республики Александра Лукашенко, все участники группы покинули Белоруссию и выступали в Европе. Теперь, как отмечается, они решили вернуться.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан находящийся в межгосударственном розыске 34-летний житель Белоруссии. Мужчина находился в розыске из-за оскорбительных сообщений в соцсетях в адрес президента Александра Лукашенко.