Участники нелегальной вечеринки в Великобритании разгромили церковь

https://static.news.ru/photo/aec3cbde-4d03-11eb-b2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники подпольной новогодней рейв-вечеринки в деревне Ист-Хорндон (графство Эссекс, Великобритания) разгромили историческую церковь, возведённую более 500 лет назад.

Дебоширы нанесли ущерб на сумму около тысячи фунтов стерлингов. Они разбили окно и разбросали мусор по всему помещению. Церковь является памятником архитектуры, её ремонт может обойтись дороже номинальной стоимости повреждённых вещей.

Полиция столкнулась с сопротивлением участников, когда попыталась остановить вечеринку. Стражей порядка забрасывали петардами. Полицейским всё же удалось остановить мероприятие. Организаторов оштрафовали на 18 тысяч фунтов. Троих мужчин задержали, им предъявлено обвинение в хранении наркотиков и нарушении общественного порядка, пишет LADbible.

Во Франции в регионе Бретань жандармам удалось пресечь новогоднюю подпольную вечеринку на 2,5 тысячи человек, передавал NEWS.ru. Трое правоохранителей при этом получили травмы, также сгорела машина жандармов. Получив отпор от участников гуляний, стражи порядка решили сменить тактику и заблокировали подходы к месту проведения вечеринки, не пуская новых гостей и штрафуя уходящих.