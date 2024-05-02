Участники митинга в Тбилиси парализовали движение автомобилей РИА Новости: протестующие в Тбилиси перекрыли движение транспорта у Дома юстиции

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Манифестанты перекрыли движение автомобилей в Тбилиси в знак протеста против принятого закона об иноагентах, информирует РИА Новости. По словам корреспондента издания, митингующие парализовали набережную часть у Дома юстиции, а также несколько улиц при помощи мусорных баков.

Кроме подручных средств, граждане выстроились в ряд, чтобы остановить транспорт. Действия протестующих вызывают недовольство у некоторых водителей, которые вынуждены искать другие варианты проезда, констатировали журналисты.

Ранее участники митинга против закона об иноагентах в Тбилиси на протяжении 10 минут пытались сжечь российский флаг, однако у них ничего не вышло. В итоге недовольные противники нововведения решили порвать знамя. Манифестанты старались поджечь флаг при помощи зажигалок и спичек, в то время как их снимали телекамеры.

Кроме того, красный режим опасности был введен на фоне неоднократных попыток протестующих прорваться в парламент Грузии в Тбилиси, говорилось в заявлении правительственного аппарата. Меру инициировали для сохранения жизни и здоровья людей, находящихся во дворце.

До этого как минимум три сотрудника правоохранительных органов получили травмы при разгоне митинга у здания правительства в Тбилиси. Также пострадали несколько журналистов. Минздрав Грузии информировал, что на месте столкновений находилось достаточное количество бригад скорой помощи.