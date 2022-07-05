Участники «Медведи SS» рассказали, как и где убили более 100 человек Жертвами группировки «Медведи SS» стали более 100 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами группировки «Медведи SS» стали более ста человек, сообщили ТАСС в следственных органах со ссылкой на материалы дела. Боевики дали признательные показания о совершенных преступлениях, а также о месте и обстоятельствах убийств.

Все они дали признательные показания и рассказали, как и где убивали пленных и мирных жителей. <...> Общее количество погибших от их действий превышает 100, — сказал собеседник агентства.

Среди обвиняемых — снайпер Владимир Гапич, на счету которого 60 убийств. Еще пять пленных застрелил повар диверсионно-штурмовой группы. Остальные задержанные также совершили десятки убийств.

Ранее Генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело против боевиков «Азова». Группировке «Медведи SS» предъявлено обвинение по четырем статьям УК республики. Им грозит смертная казнь.