https://static.news.ru/photo/556fdb98-5625-11ea-8752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники акций протеста в Новых Санжарах Полтавской области записали видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Зеленскому.

По данным интернет-издания «Страна.ua», молодые люди, которых украинский лидер ранее назвал «вирусологами в спортивных костюмах», в ролике опровергли обвинения в свой адрес, что они не являются жителями Полтавской области, а приехали из других городов для участия в протестах. Мужчины заявили, что живут в регионе.

Одновременно с этим министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что эвакуированные из Ухани украинцы здоровы и у них всё в порядке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под контроль ситуацию в посёлке Новые Санжары Полтавской области, где размещены вывезенные из Ухани украинцы и иностранные граждане.