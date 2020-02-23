Участники акций протеста в Новых Санжарах Полтавской области записали видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Зеленскому.
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Одновременно с этим министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что эвакуированные из Ухани украинцы здоровы и у них всё в порядке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под контроль ситуацию в посёлке Новые Санжары Полтавской области, где размещены вывезенные из Ухани украинцы и иностранные граждане.
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