https://static.news.ru/photo/39da7e02-68a8-11ea-95cb-fa163e074e61_660.jpg Big Brother Фото: Marcel Kusch/dpa/GlobalLookPress

Участникам реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) в Германии впервые рассказали о пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники шоу решили сохранить для участников интригу и рассказать о вирусной инфекции в спецвыпуске.

Есть болезнь, называется COVID-19, которая довольно широко распространилась в последние дни и недели. Её вызывает коронавирус, это немножко как грипп, некоторые вообще не замечают, что болеют, у других это похоже грипп, но это особенно опасно для престарелых, для больных. Не волнуйтесь, мы поговорили с вашими близкими, с ними все хорошо, — привели обращение ведущего шоу к участникам в агентстве.

Отмечается, что четыре участника шоу были в курсе коронавируса, однако не знали масштабы его распространения по всему миру за то время, как они попали в программу.

Как писал NEWS.ru ранее, в шоу участвует 14 человек. Они изолированы от внешнего мира. Продюсеры изначально не хотели рассказывать о ситуации с коронавирусом участникам, но зрители обрушились на них с критикой. После этого, было решено раскрыть участникам ситуацию с коронавирусом в прямом эфире спецвыпуска.