Участникам реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) в Германии впервые рассказали о пандемии коронавируса. Об этом
Сотрудники шоу решили сохранить для участников интригу и рассказать о вирусной инфекции в спецвыпуске.
Есть болезнь, называется COVID-19, которая довольно широко распространилась в последние дни и недели. Её вызывает коронавирус, это немножко как грипп, некоторые вообще не замечают, что болеют, у других это похоже грипп, но это особенно опасно для престарелых, для больных. Не волнуйтесь, мы поговорили с вашими близкими, с ними все хорошо, — привели обращение ведущего шоу к участникам в агентстве.
Отмечается, что четыре участника шоу были в курсе коронавируса, однако не знали масштабы его распространения по всему миру за то время, как они попали в программу.
Как писал NEWS.ru ранее, в шоу участвует 14 человек. Они изолированы от внешнего мира. Продюсеры изначально не хотели рассказывать о ситуации с коронавирусом участникам, но зрители обрушились на них с критикой. После этого, было решено раскрыть участникам ситуацию с коронавирусом в прямом эфире спецвыпуска.
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