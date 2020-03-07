https://static.news.ru/photo/67bf495a-6075-11ea-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Національна поліція України/facebook.com

Правоохранительные органы Украины сообщили о найденном трупе участника боевых действий в Донбассе. Мужчину обнаружили в городе Житомир.

В подъезде собственного дома по адресу: проезд Академика Тутковского, найдено тело мужчины 1973 года рождения с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Национальной полиции в области. Рядом с телом находилось оружие, — цитирует сообщение полиции РЕН ТВ.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они предполагают, что бывший военный совершил суицид.

NEWS.ru ранее сообщал о другом инциденте на Украине. Там к административной ответственности была привлечена женщина, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе.