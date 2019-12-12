https://static.news.ru/photo/ae6abbd4-1cdf-11ea-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец депутата Верховной рады прошлого созыва Владимира Парасюка лично участвовал в расстреле сотрудников МВД «Беркут» во время протестов на Майдане в 2014 году. Об этом заявил участник беспорядков в ходе допроса.

Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах. Задержанный подтвердил, что группа Владимира Парасюка, в составе которой был и его отец Зиновий Парасюк, участвовала в расстрелах сотрудников правоохранительных органов. Они вели обстрелы сначала из здания Киевской консерватории, затем на баррикадах Майдана, а после из гостиницы «Украина».

Липовой через несколько дней после допроса выехал из страны, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, постановление об аресте бывшего заместителя министра внутренних дел Украины в рамках разбирательства дела о событиях Майдана вынес суд в Киеве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины. Прокуратура при этом не назвала имя и фамилию экс-замглавы МВД. Его обвиняют в «организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов», которое повлекло гибель участников протестов на площади Независимости в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.