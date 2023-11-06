Участница эротических вечеринок Берлускони пригрозила судом его наследникам

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одна из участниц эротических вечеринок экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, модель Барбара Герра, пригрозила его наследникам судом, если они попытаются выселить ее из принадлежавшей политику виллы, сообщает Agenzia Italia. По словам адвокатов модели, она вправе проживать там, поскольку Берлускони обещал зарегистрировать виллу на ее имя.

Право на проживание следует из желания Берлускони передать право собственности на недвижимость мисс Герре в силу их долгого и нежного сотрудничества, — цитирует издание заявление юристов.

В публикации отмечается, что наследники Берлускони собираются выселить не только Герру, но и других участниц эротических вечеринок политика. Речь идет примерно о 20 женщинах, которые продолжают занимать принадлежавшие экс-премьеру квартиры. Кроме того, семья Берлускони решила прекратить им ежемесячные выплаты в размере €2500, которые женщины получали в качестве компенсации ущерба их репутации.

Ранее сообщалось, что наследники Берлускони собираются уничтожить собранную им коллекцию картин и примерно 25 тысяч полотен. Большинство картин, по словам искусствоведов, не имеют художественной ценности, но их содержание обходится семье в €800 тысяч в год.