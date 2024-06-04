Участие в «Правом секторе» не спасло американца от экстрадиции в США Минюст США: американца экстрадировали с Украины для суда за двойное убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший военнослужащий США и участник украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Крейг Остин Лэнг экстрадирован на родину, чтобы предстать перед судом, говорится опубликованном на сайте Минюста США заявлении. Мужчину подозревают в двойном убийстве в штате Флорида и ряде других преступлений.

По данным министерства, 34-летний уроженец штата Аризона обвиняется в «международной преступной деятельности и совершении двойного убийства в 2018 году. Также ему предъявлены обвинения в попытках выехать из страны „для участия в иных актах насилия за пределами США“

Предполагаемые деяния Лэнга шокируют размахом и бессердечным пренебрежением к человеческой жизни, — отметила зампомощника генпрокурора Николь Арджентьери.

По данным The Washington Post, Лэнг в 2014 году с позором уволен из армии США, но через два года вступил в ряды «Правого сектора». На Украине он встретил бывшего американского военнослужащего Алекса Джареда Цвифельхофера, с которым уже был знаком. Они договорились отправиться в Венесуэлу и бороться с правительством страны. В 2018 году молодые люди встретились во Флориде и убили двух местных жителей ради денег для поездки в южноамериканскую страну.

Позже Лэнг выехал на Украину по поддельным документам. Там он с 2019 года пытался в Европейском суде по правам человека обжаловать экстрадицию. Но его иск отклонили.

Ранее на фотографиях погибшего на Украине итальянского наемника Бенджамина Джорджо Галли в Facebook (деятельность в РФ запрещена) обнаружили шевроны «Правового сектора». Соответствующая символика размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотография была опубликована родственниками Галли, которые также сообщили о дате и месте его похорон.