Уборщицу обвинили в попытке отравить сотрудниц виагрой в Британии

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Великобритании 62-летнюю уборщицу обвинили в том, что попыталась отравить сотрудниц, добавив им в кофе виагру, сообщает Kent Online. По информации издания, инцидент произошел на одной из фабрик в городе Дувре, графство Кент.

Издание пишет, что уборщица по имени Карен Бил работала на предприятии в течение семи лет. В какой-то момент бухгалтер компании обратила внимание, что ее растворимый кофе приобрел странный вкус, при этом в кружке с напитком плавали синие и белые частицы, а также содержалась «странная жижа». Через некоторое время на странный вкус кофе пожаловалась и секретарь компании.

Бухгалтер установила в кабинете скрытую камеру, продолжает издание. Позже, при просмотре записей, она заметила, как уборщица подсыпала что-то в ее банку с растворимым кофе. Женщины пожаловались на произошедшее в полицию. В ходе расследования правоохранители установили, что в банках с кофе содержалась также виагра и лекарство для снижения уровня холестерина.

Как сообщает издание, Бил арестовали. На допросе она категорически отрицала свою вину, заявив, что действительно открывала банку, но лишь для того, чтобы проверить ее по распоряжению генерального директора компании. Тем не менее, уборщицу уволили. Женщина при этом обжаловала решение, заявив, что не совершала ничего противозаконного.

Ранее в городе Красногорске Московской области экстренно госпитализировали семилетнюю девочку, которая отравилась инсектицидами. Ребенок случайно выпил жидкость от тараканов.