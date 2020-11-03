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Убитый в Вене террорист намеревался уехать воевать в Сирию

12:07, 03 ноября 2020
Фото: Georges Schneider/Global Look Press

Злоумышленник, убитый во время теракта в австрийской столице, собирался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Кроме того, несколько месяцев назад он уже попадал в поле зрения силовиков и его задерживали.

Он находился в поле зрения ведомств по защите конституции, поскольку он был в числе 90 австрийских исламистов, которые хотели выехать в Сирию. В июле его задержали, — сообщил в Twitter главный редактор издания Falter Флориан Кленк.

При этом он отметил, что полиция не подозревала его в планировании теракта в Вене.

По словам журналиста, террорист звали Куртин С. Он родился в 2000 году в Вене. Его родители — выходцы из Северной Македонии, в связях с исламизмом не замечены.

2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу возле синагоги в австрийской столице. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

Как писал NEWS.ru, число жертв инцидента достигло четырёх человек, включая одного из нападавших. Пострадали 18 человек.

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