Убитый в Вене террорист намеревался уехать воевать в Сирию

https://static.news.ru/photo/11ba21d0-1db5-11eb-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Global Look Press

Злоумышленник, убитый во время теракта в австрийской столице, собирался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Кроме того, несколько месяцев назад он уже попадал в поле зрения силовиков и его задерживали.

Он находился в поле зрения ведомств по защите конституции, поскольку он был в числе 90 австрийских исламистов, которые хотели выехать в Сирию. В июле его задержали, — сообщил в Twitter главный редактор издания Falter Флориан Кленк.

При этом он отметил, что полиция не подозревала его в планировании теракта в Вене.

2/2 Er war am Radar des Verfassungsschutzes, weil er einer von rund 90 Ã¶sterreichischen Islamisten war, die nach Syrien ausreisen wollten. Im Juli wurde er daran gehindert. Dass er in Wien einen Terroranschlag plant, hatte ihm die Polizei nicht zugetraut. — Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

По словам журналиста, террорист звали Куртин С. Он родился в 2000 году в Вене. Его родители — выходцы из Северной Македонии, в связях с исламизмом не замечены.

2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу возле синагоги в австрийской столице. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

Как писал NEWS.ru, число жертв инцидента достигло четырёх человек, включая одного из нападавших. Пострадали 18 человек.