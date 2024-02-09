Убийство пленных на Ил-76: что сказали в Киеве, правда ли, что их не было

Фото: t.me/sledcom_press

В Киеве официально отрицают гибель своих военнопленных при крушении Ил-76, сбитого ракетой ЗРК Patriot над Белгородской областью. Какую версию выдвинули на Украине, что известно о катастрофе, были ли там погибшие?

Как Киев отрицает убийство военнопленных

В интервью одесскому изданию «Бабель» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом 24 января над Белгородской областью военно-транспортном самолете Ил-76 «точно не было украинских пленных».

«Если вы говорите, что мы сбили этот самолет, давайте не будем так категоричны в своих утверждениях. Факт, в России потерпел крушение самолет. Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать — нет», — объявил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что делает такое утверждение «на основе того опыта, который у нас был после Тегерана». (8 января 2020 года на фоне обострения между США и Ираном силы ПВО в Тегеране сбили украинский Boeing 737. Все пассажиры и экипаж погибли, причиной назвали «человеческую ошибку». — NEWS.ru). По его мнению, если бы рухнул самолет с людьми, «все поле бы было красное от крови» и «они (Россия. — NEWS.ru) бы этим обязательно воспользовались».

«У них была заготовлена вся эта история, заготовлена вся эта ситуация. Поэтому давайте подождем, нужно просто подождать», — заверил Данилов.

Депутат Госдумы Виктор Соболев напомнил, что все факты о крушении Ил-76 представил Следственный комитет.

«Поэтому тут никаких сомнений быть не может. Пусть это останется на совести Данилова. Он негодяй, фашисты — они и есть фашисты», — заявил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Данилова шуткой. Дипломат поинтересовалась, помнят ли еще в ВСУ бывшего главкома Валерия Залужного.

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ? Или пока еще помнят, что был?» — сказала она.

Что известно о катастрофе Ил-76

Российский транспортный самолет был сбит 24 января. Крушение попало на видео, самолет дважды был поражен ракетами. Изначально источники украинских СМИ заявили, что это «работа ВСУ». Когда появилась информация, что самолет перевозил украинских пленных для обмена, украинские СМИ начали настаивать на версии о перевозке ракет комплекса С-300.

В ходе встречи со студентами — участниками СВО 26 января президент Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса западного образца.

Фото: СК РФ

Какие доказательства представила Россия

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Сотрудники комитета изъяли с места крушения фрагменты корпуса самолета и части поразивших его ракет. К 30 января были расшифрованы данные бортовых самописцев.

31 января Путин раскрыл данные экспертизы. По словам президента, она показала, что Ил-76 был сбит двумя ракетами Patriot MIM-104A. 116 фрагментов этой ракеты были обнаружены на месте крушения. Кроме того, на месте крушения самолета были найдены 670 фрагментов тел. Следком показал, что на многих из них — татуировки. Были продемонстрированы паспорта и военные билеты погибших пленных.

Что сказали в мире о катастрофе Ил-76 с пленными украинцами

26 января российские дипломаты подняли тему катастрофы Ил-76 и убийства украинских военнопленных на заседании Совбеза ООН. Зампостпреда Дмитрий Полянский объявил в беседе с NEWS.ru, что Россия исчерпывающим образом доказала вину украинских войск, и тех в Киеве, кто покрывает их, ждет трибунал. Представитель Украины Кристина Гайовшин заявила, что все без исключения российские самолеты являются законной целью для РФ.

Аналогичное мнение высказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп.

«Это ценная легитимная цель, никакой не теракт. Даже если на борту находились украинские военнопленные, украинцы не обязаны были об этом знать и, вероятнее всего, не знали. Если это так и есть, то произошла ужасающая трагическая случайность, но такое бывает на войне», — заявил израильтянин.

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