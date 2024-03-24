«Убийцы, убирайтесь домой»: греки остановили поезд с американскими танками Греческие коммунисты остановили поезд с танками США в Александруполисе

Фото: defense.gov

Члены Компартии Греции, а также ее молодежной организации КНЕ заблокировали поезд с бронетехникой США и написали на ней по-английски: «Убийцы, убирайтесь домой», сообщает портал Pentapostagma. Состав с военной техникой следовал из порта Александруполис в Болгарию.

Демонстранты стояли на железнодорожных путях с флагами и заставили поезд остановиться. Они также скандировали лозунг «Александруполис — порт народов, а не база империалистов» и требовали, чтобы войска НАТО покинули регион. Как уточняет издание 902.gr, поезд в результате этой акции отправился в обратном направлении.

Ранее глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Альянс готов к конфликту с Россией. При этом он добавил, что в зоне СВО нет военных НАТО. Он пояснил, что НАТО начала готовиться к возможному конфликту еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией. В 2019 году Альянс начал возвращение к коллективной безопасности, добавил Бауэр.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой до этого предположил, что входящие в НАТО Великобритания и Германия могут первыми отправить войска на Украину летом 2024 года. По его мнению, это решение зависит не от европейских лидеров, а от команды из Вашингтона.