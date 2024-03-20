Убежище от повестки: кто бежал во Францию от мобилизации, как его накажут

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Здание суда в Париже

Французский суд вынес решение о предоставлении убежища гражданину России, которому грозила мобилизация, но он покинул страну. Как ему удалось убедить судей и какое наказание грозит ему на родине?

Как удалось убедить французский суд

Как выяснил «Коммерсант», Национальный суд Франции по вопросам убежища (CNDA) впервые вынес решение в пользу гражданина России, бежавшего от мобилизации. Имя мужчины не разглашается, его адвокат Юлия Ямова сообщила, что он отказался от комментариев.

Россияне, которые просят убежища во Франции, должны получать его на общих основаниях. Каждое дело рассматривается отдельно, и, по данным Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides; OFPRA), обычно в таких случаях на один успешный случай приходится не менее двух неуспешных.

Как рассказала изданию Ямова, суд необходимо было убедить, что выпускник российского университета, зачисленный в запас после прохождения военной кафедры, действительно мог быть мобилизован в ходе СВО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — заявила адвокат.

Какое наказание грозит ему в России

В сентябре 2022 года в Совете Федерации подтвердили, что выпускники военных кафедр не подлежат мобилизации, поскольку не считаются отслужившими в Вооруженных силах РФ. Тем не менее, по словам адвоката, гражданин получил повестку в рамках частичной мобилизации. Оригинал повестки, который был при себе у молодого человека, помог убедить французский суд.

В России уклонение от мобилизации преследуется по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Как отмечает «Коммерсант», уголовное наказание можно применить в том случае, если гражданин получил повестку, пришел в военкомат, прошел медкомиссию, был определен в воинскую часть и уже после этого начал уклоняться от прохождения службы.

Уклонение от военной службы карается штрафами, принудительными работами на срок до 2 лет, арестом на полгода или лишением свободы до 2 лет.

Кроме того, в августе 2023 года президент Путин подписал закон, который запрещает покидать Россию сразу после получения повестки. Размер штрафов за неявку в военкомат был повышен до 30 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто смог получить убежище во Франции в 2023 году

В июле 2023 года убежище во Франции получил бывший военнослужащий ВС РФ Павел Филатьев. Как он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian, он принимал участие в первом этапе СВО в составе сил ВДВ на Херсонском направлении, а после под Николаевом. Там он получил ранение и был эвакуирован в тыл.

Филатьев получил убежище после того, как опубликовал книгу с критикой СВО. Бывшему военнослужащему помогли уехать во Францию в августе 2022 года.

Кому отказали в убежище во Франции

Как пишет «Фонтанка», в том же 2023 году 27-летний уроженец Дагестана Магомедрасул Юсупов получил отказ в убежище во Франции. Он обратился в суд по делам убежища, ссылаясь на угрозу призыва в армию. Однако аргументы не были приняты, представленные им доказательства суд не убедили.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причиной отказа стало отсутствие у дагестанца оригинала повестки — он выехал из России в 2019 году и не возвращался. Также в бюро заявили, что «не услышали со стороны Юсупова глубокого несогласия с вооруженным конфликтом на Украине».

Почему Франция депортирует 39 россиян

В октябре 2023 года власти Франции приняли решение депортировать 39 россиян, которые находились в «списке S» — «лиц, которые представляют угрозу для безопасности Франции». В общей сложности в этом списке 60 россиян, сообщил в эфире национального радио глава МВД Жерар Дарманен.

Министр объявил, что все эти 39 россиян — сторонники радикального ислама. Их имена не разглашались. Дарманен отметил, что выслать россиян без согласия властей России нельзя и поэтому ведутся переговоры с Москвой.

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