У жителей Финляндии испортилось отношение к России

У жителей Финляндии изменилось отношение к России. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведённый аналитической организацией Eva. Результаты исследования показали, что 45% финнов негативно относятся к России, а 60% видят в ней военную угрозу.

Как отметили аналитики, ранее граждане Финляндии были более благосклонны к России. Так, в 2012 году положительно относились к соседней стране 63% финнов. Сейчас только 34% опрошенных считают, что у них нет причин не любить Россию.

По данным организации, более тёплое отношение к РФ демонстрируют люди старшего возраста. При этом чем младше респонденты, тем менее позитивно они настроены.

Ранее глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия на сегодняшний день представляет для США основную военную угрозу. По его словам, опасаться также стоит и Пекина. Однако Китай, по его мнению, является для Вашингтона «долгосрочной угрозой».