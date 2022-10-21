У здания британского парламента в Лондоне задержали вооруженного мужчину Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину у здания парламента

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Лондона 21 октября обезвредила, а потом задержала у здания британского парламента вооруженного ножом мужчину, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-ярда. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов применили электрошоковое оружие, чтобы нейтрализовать потенциального преступника.

Издание Express уточняет, что очевидцы вызвали полицию после того, как на улице у парламента был замечен мужчина «в неадекватном состоянии».

Около 11:50 (13:50 мск. — NEWS.ru) в пятницу, 21 октября, в центральной части района Вестминстер был замечен мужчина, поведение которого было странным. Он был остановлен сотрудниками полиции в районе Миллбэнк. Был применен полицейский тазер, а мужчина был задержан по подозрению в хранении холодного оружия, — говорится в сообщении.

На видеозаписи шестеро полицейских стоят над человеком, лежащим на проезжей части у сквера в центре Лондона.

Ранее в Москве студент РГАУ-МСХА имени Тимирязева был доставлен в отделение полиции после попытки пройти в учебное заведение с оружием. При досмотре охранники университета обнаружили у него пять ножей, а также пневматический пистолет.