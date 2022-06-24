Перед зданием администрации в Горском водрузили флаги ЛНР и России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Флаг России

Военные ЛНР водрузили государственные флаги республики и России перед зданием городской администрации в освобожденном городе Горский, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики. Ранее украинская сторона сообщила об отходе своих подразделений из Горского и Золотого.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее предположил, что тeрритория республики может быть полностью освобождена от ВСУ уже в ближайшее врeмя.

Источник, близкий к Народной милиции, рассказал, что за последние два дня украинская армия потеряла более тысячи человек убитыми в районе Лисичанска, а также в котле у населенных пунктов Горское и Золотое. Еще около 800 военнослужащих ВСУ сдались в плен.