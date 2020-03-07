https://static.news.ru/photo/58a48c4a-6094-11ea-a17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё один случай заражения парламентария коронавирусом подтверждён во Франции.

По данным телеканала BFMTV, речь идёт о депутате национальной ассамблеи — нижней палаты парламента. Сейчас он находится в больнице.

Ранее коронавирус подтвердился у другого политического деятеля. Он госпитализирован в одну из больниц города Мюлуз. Проводится проверка ещё пяти парламентариев, возможно, заражённых коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дипмиссия Франции в Москве рекомендует своим гражданам отложить поездки в Россию. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом, к которым прибегают в столице.