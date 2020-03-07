Ещё один случай заражения парламентария коронавирусом подтверждён во Франции.
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Ранее коронавирус подтвердился у другого политического деятеля. Он госпитализирован в одну из больниц города Мюлуз. Проводится проверка ещё пяти парламентариев, возможно, заражённых коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что дипмиссия Франции в Москве рекомендует своим гражданам отложить поездки в Россию. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом, к которым прибегают в столице.
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