У сотрудников главкома ВСУ Залужного нашли прослушку

Прослушивающие устройства обнаружили не только у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но и у его сотрудников, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. Они изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика. СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Кроме того, устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, — сообщили журналисты издания.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с западными партнерами может перевести вопрос его отставки из гипотетической в практическую плоскость. Источники СМИ в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что при этом генерала не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая ранее заявила, что Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.