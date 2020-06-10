У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка

https://static.news.ru/photo/1f8849b8-ab32-11ea-88c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери. У ребёнка появилась аллергия на молоко, женщина обратилась к врачам, но те диагноз не подтвердили и направили к ней социальную службу, специалисты которой определили у ребёнка «депрессию из-за матери». 1 июня они забрали девочку из семьи.

В августе 2019 года мы решили приехать в Россию. Сделали анализы и выяснили, что у девочки аллергия на белок молока, — рассказала «360» Шишина.

Для допобследования семья вернулась в Швецию, однако шведские врачи отказались признавать диагноз российских коллег и подтвердили вердикт соцслужбы — «депрессия». Соцработники вместе с полицейскими забрали ребёнка из семьи в приют, определив, что его жизнь и здоровье находятся под угрозой.

Женщина обратилась в общественное движение «Русские матери» за помощью. Координатор этого движения Ирина Бергсет считает, что ребёнок стал жертвой «рынка детей». По её словам, шведская коммуна, в которой живут иностранцы, получает большие средства за каждого ребёнка, отобранного из семьи. В стране имеется очередь из желающих усыновить детей.

Как писал NEWS.ru, социальные службы итальянского города Бари конфисковали пятилетнего сына у россиянки, которая решила вернуться вместе с ним в РФ. Георгия «выкрали» и прячут по «секретному адресу». Мальчик был рождён в Италии, он, как и его мама, имеет только одно гражданство — России. Папа отказался от него, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, сообщает пресс-служба общественного движения «Русские матери». Мать мальчика Анна обратилась за помощью к российским дипломатам и президенту РФ Владимиру Путину. Женщина вот уже почти месяц ничего не знает о местонахождении собственного сына. Отмечается, что россиянку временно лишили родительских прав на ребёнка. Это произошло без её присутствия.