У россиянки отняли паспорт и не выпускают из аэропорта в Польше

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Возвращавшаяся домой с Кипра гражданка России застряла в Варшаве, у нее отняли паспорт и не выпускают из аэропорта, пишет «Подъем». По словам женщины, польские власти согласны выпустить ее только через четыре дня для вылета обратно на Кипр.

Россиянка пояснила изданию, что она живет в Калининграде, поэтому, прилетев в Варшаву, собиралась воспользоваться автобусом, чтобы доехать домой. Она отметила, что многие жители Калининграда так делают, возвращаясь из поездок за рубеж. Теперь же женщина застряла в аэропорту из-за того, что власти Польши запретили россиянам пересекать границу страны даже при наличии шенгенской визы.

В Пафосе при подаче документов мне не сказали, что меня не пустят в Польшу по «шенгену». У поляков свой закон — не пускать россиян. Я прилетела, стала проходить контроль, пограничник сказал, что я не смогу въехать на территорию Польши и что они отправят меня обратно в Пафос. Только ближайший рейс до Пафоса через четыре дня. В вылете в другую страну, не Шенгена, мне отказали, — рассказала россиянка.

Она добавила, что ее поместили в зону вылета с неработающими магазинами и кафе. Из всех удобств есть только туалет. Работники аэропорта дали женщине три пледа, чтобы она могла спать на металлических сиденьях, и один раз накормили. После этого на нее перестали обращать внимания. По словам россиянки, вместе с ней находится еще девушка из Африки, которая, предположительно, попала в похожую ситуацию. Женщина также пожаловалась, что в посольстве ей в помощи отказали.

Ранее сообщалось, что пятеро россиян застряли в аэропорту, расположенном на насыпном острове около Сеула. Они уехали из России после объявления частичной мобилизации и подали в Южной Корее заявки на получение статуса беженца, но им отказали. Корейские власти заявили, что желание уклониться от мобилизации не является основанием для получения убежища.