У рэпера Потапа парализовало половину лица

У украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко) парализовало половину лица, передает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки». На данный момент исполнитель находится на лечении в Европе. Жена Потапа и исполнительница Настя Каменских сообщили, что причиной проблем со здоровьем стало моральное состояние мужа.

Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться... Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица, — сказала Каменских.

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Ряд СМИ опубликовали полный список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. В нём значится 31 человек. В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орёл и решка»), Андрей Бедняков («Орёл и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).