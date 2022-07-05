Bloomberg призвал европейцев выбросить старую технику, «дружащую с Путиным»

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Агентство Bloomberg опубликовало статью под названием «Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!». В ней обозреватель Хавьер Блас призвал жителей Европы отказываться от старой бытовой техники из-за президента России.

В материале экономия электроэнергии приравнивается к экономии природного газа. Это объясняется тем, что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания голубого топлива. По мнению обозревателя, газ необходимо сохранять до момента, когда потребуется отапливать дома.

Блас указал, что «огромное» количество электроэнергии потребляет старая бытовая техника: холодильники, стиральные машины, духовки, сушилки, пылесосы и другие. В связи с этим обозреватель предложил повторить программу cash-for-clunkers, действовавшую в 2009 году в США для автомобилей. Тогда потребительский спрос удалось сместить на более экономичные транспортные средства, указывается в статье.

Повышение их (электроприборов. — NEWS.ru) эффективности может сэкономить много мегаватт-часов электроэнергии. Европейские правительства должны использовать налоговые льготы — сниженный НДС — или даже прямые субсидии, чтобы побудить семьи отказаться от своих энергоемких приборов в пользу менее энергоемких, — написал обозреватель.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от зависимости от российских энергоносителей стал серьезной проблемой для большинства стран ЕС и западных компаний. Он отметил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы «стремительно» сокращают импорт российского газа.