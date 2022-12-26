У принца талант! 9-летний сын Уильяма и Кейт взорвал соцсети рисунком оленя Как гены британской королевы Виктории, которая была еще и страстной художницей, передались Карлу III, а затем его маленькому внуку

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девятилетний внук британского короля принц Джордж, которому однажды предстоит взойти на престол, удивил своих будущих подданных. Наследный принц Уильям и его супруга Кейт опубликовали новогодний рисунок сына. На нем изображены немного грустный олень с запорошенным носом и две зарянки — птички с оранжевой грудкой, которые считаются символом Рождества. Так вся Британия узнала, что в Виндзорском дворце подрастает юный художник. Талант явно передался Джорджу по наследству от деда. Его Величество Карл III остается одним из самых популярных (и востребованных) живописцев Альбиона. А начало этому увлечению британских монархов положила его знаменитая прапрабабка — королева Виктория.

Принц-бердвотчер

Нарисовано Джорджем. Счастливого Рождества! — гласит лаконичная подпись к рисунку на страничке принца и принцессы Уэльских.

Кейт и Уильям впервые показали соотечественникам, как рисует их 9-летний сын. Британцы пришли в полный восторг. За два дня пост собрал 130 тысяч лайков, и их число продолжает расти.

Фото: Социальные сети Рисунок принца Джорджа стал новогодним хитом соцсетей

«Вот это да! Джордж настоящий талант!», «Великолепно. У принца взгляд и рука художника», «Невероятно для ребенка его возраста», «Вот увидите, из него вырастет настоящий живописец» — не скупятся на похвалы пользователи соцсетей. Многие признают, что хотели бы купить такую открытку со снегопадом и добрым оленем, у которого на спине и на раскидистых рогах примостились две птички.

Кстати, девятилетний Виндзор оказался настоящим знатоком пернатых. Что неудивительно, ведь наблюдение за птицами как хобби зародилось именно на Альбионе, и еще сэр Чарльз Дарвин говорил, что настоящий джентльмен не может не быть бердвотчером. Принц Джордж с невероятной точностью изобразил зарянку (малиновку), которая признана любимым пернатым созданием у англичан.

Про нее в королевстве сложено немало сказок и песен. По легенде, зарянка пожалела страдающего на кресте Христа и выдернула шип от тернового венца из его лба. Капли крови брызнули на птаху, и теперь она до скончания века носит яркое рыжее пятно на своем оперении. С XIX века зарянка (по-английски — «robin») считается символом британского Рождества и изображается на праздничных открытках.

Король-живописец

Комментаторы советуют Уильяму и Кейт непременно развивать талант маленького принца, который явно идет по стопам деда. Совсем недавно, в октябре, в Лондоне прошла очередная выставка Карла III, на ней было представлено 79 его акварелей. Репродукция одной из них была продана на аукционе за €6400. Как пишет The Isider, 72-летний монарх признан «одним из самых успешных среди ныне живущих художников современной Британии». Он профессионально рисует уже полвека, хотя сам скромно именует себя всего лишь «любителем-энтузиастом».

Как бы то ни было, с 1997-го по 2016 год это хобби принесло будущему королю более €2 млн. Первая выставка тогда еще наследного принца Чарльза состоялась в стенах Виндзорского дворца в 1977-м. А последний раз он выставлялся в Букингемском дворце на свое 70-летие.

Фото: NEWS.ru Британский король Карл III — мастер акварелей

Как пишут СМИ, Чарльз начинал брать уроки живописи во время учебы в шотландской школе-интернате Гордонстоун. Свою любовь к акварелям он в шутку объяснял тем, что они «быстрее сохнут, и телохранителям не приходится слишком долго ждать». Чарльз работает только на открытом воздухе, и его конек — пейзажи. Горы, холмы, ручьи — излюбленные сюжета венценосного художника. Особенно много у него видов шотландского поместья Балморал.

В молодости сын Елизаветы II также выезжал на пленэры в Киото — там он рисовал в японском саду камней, и в швейцарские Альпы, где любил кататься на лыжах. В 1997 году курорт Клостерс поместил репродукцию горного пейзажа Чарльза на свой ски-пасс (билет-абонемент на подъемники). В Британии также выпускали марки с этюдами наследного принца.

Королева-домохозяйка

Работы Карла III на правах экспонатов пополнили собрание Королевских коллекций (Royal Collection Trust) наряду с акварелями самой королевы Виктории. Она-то и положила начало увлечению британских монархов живописью. The Guardian называет королеву, правившую страной с 1837-го по 1901 год, «самой страстной акварелисткой на троне».

Фото: rct.uk Акварель кисти королевы Виктории, 1850 год. Ее Величество изобразила детей придворных Арчи и Энн с домашними питомцами

Чаще всего Ее Величество, как и подобает идеальной хранительнице очага викторианской эпохи (названной в ее честь), изображала жизнь своего дома и домочадцев. Одна из самых известных ее картин — портрет старшего сына Альберта-Эдуарда (впоследствии он стал королем Эдуардом VII), написанный в 1843 году. Маленький мальчик с белокурыми кудрями, наряженный в атласное синее платьице по моде той эпохи, едва достает до изящной королевской табуретки. На ней восседает роскошный попугай, привезенный из заморских колоний. Он был любимым питомцем во дворце.

Пейзажи удавались талантливой королеве не меньше. А еще Виктория освоила не только технику акварели, но также масляную живопись и даже литографию.