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У президента Польши диагностировали COVID-19

09:25, 24 октября 2020 13
Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда заразился коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, — написал он в Twitter.

Спихальский добавил, что самочувствие главы государства хорошее. Администрация президента находится в постоянном контакте с медслужбами.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше коронавирусом заразились более 228 тысяч человек. Из них 4,1 тысячи скончались и более 105 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил об угрозе третьей волны COVID-19 в стране. Власти некоторых польских городов решили отказаться от проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии COVID-19. В частности, праздничные гулянья отменены в Варшаве, Гданьске, Познани и ещё в ряде городов. Это решение объясняется тем, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения инфекции.

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