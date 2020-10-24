У президента Польши диагностировали COVID-19

https://static.news.ru/photo/62ef1838-15c4-11eb-a1c8-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда заразился коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, — написал он в Twitter.

Спихальский добавил, что самочувствие главы государства хорошее. Администрация президента находится в постоянном контакте с медслужбами.

Szanowni PaÅstwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miaÅ wykonany test na obecnoÅÄ koronawirusa. Wynik okazaÅ siÄ pozytywny. Prezydent czuje siÄ dobrze. JesteÅmy w staÅym kontakcie z odpowiednimi sÅuÅ¼bami medycznymi. — BÅaÅ¼ej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше коронавирусом заразились более 228 тысяч человек. Из них 4,1 тысячи скончались и более 105 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил об угрозе третьей волны COVID-19 в стране. Власти некоторых польских городов решили отказаться от проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии COVID-19. В частности, праздничные гулянья отменены в Варшаве, Гданьске, Познани и ещё в ряде городов. Это решение объясняется тем, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения инфекции.