https://static.news.ru/photo/78e9067e-6eaa-11ea-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Никос Анастасиадис Фото: Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и его ближайшие помощники сдали тесты на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

Те из нас, кто сдал тесты вчера, все чистые, — сказал Кипрскому информационному агентству официальный представитель правительства Кириакос Кусиос.

Он добавил, что в ближайшее время тесты будут сдавать все остальные сотрудники канцелярии президента, а также военнослужащие Национальной гвардии, которые несут службу в его дворце.

Всего на Кипре выявлено 166 случаев заражения коронавирусом. На данный момент умерли трое заболевших.

В мире количество заражённых превышает 424 тысячи человек. Согласно последним данным, жертвами инфекции стали 18,9 тысячи человек, выздоровели более 109 тысяч. В России зафиксировано 658 случаев заражения. Выписаны по выздоровлении 29 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям Кипра запретили передвижение без необходимости. Люди смогут перемещаться только для покупки продуктов, посещения врача, работы или банка, а также для оказания помощи нуждающимся.