У президента Франции Макрона выявлен коронавирус

https://static.news.ru/photo/827d9af4-404d-11eb-95f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19, — говорится в сообщении.

Главе государства был сделан тест RTPCR, проводимый при появлении первых симптомов. Ближайшую неделю Макрон проведёт на самоизоляции. Работать президент будет в дистанционном режиме.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19. Тест на коронавирус у него показал отрицательный результат. Однако, в соответствии с рекомендациями Управления по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), госсекретарь должен уйти на карантин. В настоящее время он находится под наблюдением медслужбы Госдепартамента.

3 декабря из-за последствий коронавируса скончался бывший французский президент Валери Жискар д'Эстен, возглавлявший республику с 1974 по 1981 год. Он умер в возрасте 94 лет, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.