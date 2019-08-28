https://static.news.ru/photo/e3868e3e-c9a5-11e9-a855-fa163e074e61_660.jpg Саулюс Сквернялис Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что у него обнаружили лимфому — злокачественное опухолевое заболевание. Политик отметил, что рак был выявлен в начальной стадии во время профилактической проверки.

Глава литовского кабмина рассказал, что для установления точного диагноза ему пришлось делать операцию.

Первый курс я вчера прошёл, сегодня чувствую себя прекрасно, — цитирует Сквернялиса агентство Sputnik .

Премьер Литвы подчеркнул, что он, как и врачи, надеется на полное выздоровление. Он поблагодарил соотечественников за поддержку и уточнил, что закончит лечение 4 ноября.

Ранее News.ru сообщал, что канадскому сноубордисту, серебряному призёру Олимпиады в Пхёнчхане Максенсу Парро удалось победить рак. Лимфому Ходжкина спортсмену диагностировали в январе 2019 года.