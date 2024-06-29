У посольства Израиля в Белграде произошла попытка теракта МИД Израиля: при попытке теракта у посольства в Белграде никто не пострадал

Фото: Borislav Zdrinja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попытка теракта произошла 29 июня у израильского посольства в Белграде, сообщила пресс-служба МИД еврейского государства. По данным ведомства, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, посольство в настоящий момент закрыто.

Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются, — указано в сообщении МИД Израиля.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщал, что неизвестный мужчина выстрелил из арбалета в полицейского, который дежурил возле израильского посольства. Злоумышленника ликвидировали ответным огнем. Дачич подчеркнул, что действия преступника расцениваются как террористический акт.

Несмотря на то, что личность [нападавшего] все еще не установлена, нет сомнений, что речь идет о террористическом акте, который направлен против Сербии и сотрудников МВД, — сказал Дачич.

Ранее следователь по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амин Абасов восстановил хронологию теракта в Дербенте. Он рассказал, что боевики перед тем, как атаковать церковь, подожгли синагогу и убили двоих сторожей. После этого террористы сели в LADA Granta и двинулись дальше, добавил он.

Затем боевики захватили с собой случайного водителя и еще полтора часа ездили по Дербенту, дожидаясь, когда уляжется шум, обратил внимание Абасов. Через некоторое время злоумышленники решили вернуться к синагоге, где и завязалась продолжительная перестрелка с сотрудниками правоохранительных органов, констатировал он.