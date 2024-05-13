У попавшего в плен солдата ГУР Украины нашлись родственники в России Пленный солдат ГУР МО Украины рассказал о родственниках в Краснодаре

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сотрудник военной полиции и украинский военнопленный

В Сети появились кадры допроса украинского военного Артема в российском плену, который признался, что у него есть родственники в Краснодаре, видео опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Евгения Поддубного. Отмечается, что солдат входил в состав батальона «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ГУР Украины.

Уточняется, что Артем является уроженцем Луганска, он родился в 1998 году, родители впоследствии переехали в Краснодар и получили российской гражданство. Также военкор добавил, что за последние дни при продвижении российской армии в плен были взяты 55 солдат ВСУ, а войска находятся у границ Волчанска.

Артем — это пример человека, который предал маму и папу, который предал свою историю и свою веру. Теперь он в плену. Его кормят, водят в баню. И он не понимает, почему на него смотрят с презрением. А Бог ему дал второй шанс, — написал Поддубный.

Ранее в Генштабе ВСУ признали, что российские войска имеют тактический успех на Харьковском направлении. В ведомстве добавили, что для украинских военных в этом регионе складывается сложная обстановка, поэтому Киев вынужден задействовать резервы для стабилизации ситуации.