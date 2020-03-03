https://static.news.ru/photo/00cfdcd6-5d24-11ea-8a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме папы Франциска дали отрицательный результат.

Причиной отмены участия 83-летнего понтифика в нескольких мероприятиях стало небольшое недомогание, сообщила итальянская газета Il Messaggero.

Официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни в беседе с агентством Reuters заявил , что у него пока нет комментариев относительно публикации издания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация о заражении папы римского COVID-19. Однако пресс-служба Ватикана опровергла эти данные. 1 марта папа римский появился на публике, прочитав еженедельное послание у окна Апостольского дворца Ватикана.