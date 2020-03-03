Тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме папы Франциска дали отрицательный результат.
Причиной отмены участия 83-летнего понтифика в нескольких мероприятиях стало небольшое недомогание,
Официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни в беседе с агентством Reuters
Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация о заражении папы римского COVID-19. Однако пресс-служба Ватикана опровергла эти данные. 1 марта папа римский появился на публике, прочитав еженедельное послание у окна Апостольского дворца Ватикана.
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