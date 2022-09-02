«У опасной черты»: Киев предупредили об угрозе ядерной катастрофы на ЗАЭС Эксперт Норин: ВСУ могут устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС из-за логики тотальной войны

Фото: Социальные сети

Совершаемые по логике тотальной войны обстрелы Запорожской АЭС подвели Украину к опасной черте, за которой стоит новая ядерная катастрофа. Об этом заявил порталу «Украина.ру» военный эксперт Евгений Норин. Он отметил, что станцию можно уничтожить лишь целенаправленно, однако обстрелы со стороны ВСУ вполне могут привести к катастрофе.

Если играть с огнем на атомной станции, можно доиграться. Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй, — сказал Норин.

Эксперт добавил, что для него остается непонятным, насколько будут готовы поддержать Киев западные союзники, поскольку последствия возможной ядерной катастрофы от мира они скрыть не смогут.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и попытались захватить электростанцию. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.