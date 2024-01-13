«У них нет выбора»: в Германии заявили тяжелом положении ВСУ на фронте Эксперт Моллинг: ВСУ остаются в обороне из-за нехватки резервов для наступления

Вооруженные силы Украины вынуждены оставаться в оборонительной позиции, поскольку у них не осталось никаких резервов для наступления, высказался в эфире ZDF немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг. По его словам, в частности, это связано уровнем подготовки украинских войск и состоянием местности в зоне боевых действий.

Конечно, у Украины сейчас нет никаких сил для начала какого-либо наступления. Это, в том числе, связано с состоянием самой местности, обеспечением боеприпасами и уровнем подготовки войск. <...> У них нет иного выбора, кроме как оставаться в обороне, — сказал Моллинг.

Как подчеркнул эксперт, украинская армия почти не может отбивать атаки российских войск из-за тяжелой ситуации с нехваткой боеприпасов. Он отметил, что Россия смогла наладить военное производство, поэтому не испытывает подобных проблем.

Ранее сообщалось, что ВСУ роют окопы и строят баррикады, переходя в оборонительную позицию. По информации западных журналистов, таким способом Киев планирует выдержать наступление ВС России и восстановить силы, поскольку РФ проявляет инициативу в зоне спецоперации. Британский военный эксперт Джек Уотлинг в свою очередь считает, что наступления ВСУ «достигли кульминации».