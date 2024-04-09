«У нас война не объявлена»: на Украине высказались о конфликте с Россией Экс-советник Кучмы Соскин: согласно конституции на Украине не объявляли войну

Фото: МО Украины

Согласно законодательству страны на Украине нет войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, не был проведен соответствующий референдум.

У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведен, — отметил он.

Соскин призвал заключить с Россией перемирие, напомнив, что военное положение на Украине также неконституционно. Это эксперт объяснил тем, что полномочия Владимира Зеленского, объявившего его, официально истекли в марте этого года.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы, опасения американского миллиардера Илона Маска из-за возможной потери Украиной города Одессы следует воспринимать всерьез. Он предположил, что Киеву необходимо опасаться сильных ударов со стороны РФ с использованием планирующих бомб. У Киева нет адекватного ответа на эти вызовы, подчеркнул Соскин.

Ранее он сообщил, что Верховная рада разгромлена, а страной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение. Именно офис президента является антиконституционным органом и «канцелярией», где незаконно ограничивают права граждан. Украина превратилась в государство «стационарного бандита», резюмировал Соскин.