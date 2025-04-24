«У нас есть козыри»: в ЕС поставили Брюсселю ультиматум из-за Трампа Европейский бизнес поставил Брюсселю ультиматум из-за пошлин Трампа

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Брюссель должен незамедлительно принять меры в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, считают представители европейского бизнеса. К примеру, крупнейшие фармацевтические корпорации, по сути, выдвинули ультиматум, пообещав перенести свои заводы на территорию Соединенных Штатов, если власти ЕС ничего не предпримут, передает РИА Новости.

Надо действовать увереннее, у нас есть собственные козыри. Америка во многом зависит от Европы, и это не изменить, − заявил президент Германского индустриального союза Петер Ляйбингер.

Китайское руководство уже ответило Трампу на таможенные тарифы жесткими мерами, а в Европе до сих пор «прорабатывается возможность» введения ограничений на поставки товаров из США. Журналисты Bloomberg отметили, что подобные инициативы лидеры ЕС рассматривают лишь в качестве крайней меры.

Ранее экономист Инна Литвиненко заявила, что введенные американским руководством торговые пошлины могут привести к мировому экономическому кризису уже летом этого года. Перестройка системы глобальной торговли может обернуться серьезными последствиями. Причем возможный кризис по масштабам и продолжительности может превзойти тот, что разразился в 2008 году, предположила эксперт.