У моряков с авианосца «Шарль де Голль» появились симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/a6f5824a-796d-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Симптомы коронавирусной инфекции появились у военнослужащих с авианосца «Шарль де Голль». Около 40 человек находятся под усиленным медицинским наблюдением, сообщило Министерство вооружённых сил Франции.

В настоящее время единственный действующий авианосец ВМС республики находится в Атлантическом океане, он должен вернуться в порт Тулон, отмечает Le Telegramme.

У них есть симптомы, соответствующие возможному заражению COVID-19, — приводит издание заявление ведомства.

Вспышка коронавируса произошла на американском авианосце Theodore Roosevelt. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт.

Капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Вскоре Крозье был освобождён от занимаемой должности. За его увольнением последовала отставка исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли, писал NEWS.ru.