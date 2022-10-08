У мэрии Киева появилась «почтовая марка» со взрывами на Крымском мосту

Фото: Shutterstock

Мэрия Киева

У мэрии столицы Украины появился стенд, оформленный под почтовую марку, на которой изображены взрывы на Крымском мосту. Горожане фотографируются на фоне «марки» и выкладывают изображения в Сеть.

Позднее глава «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что организация выпустит партию марок с изображением горящего Крымского моста. В своих соцсетях он написал, что изображение будет с транспортным объектом, «или, точнее, с тем, что от него останется».

По его словам, на марках, в частности, будут изображены стиральная машинка, российская военная техника и «наручники, которые Крым разрывает с Россией». Симлянский отметил, что марку готовили давно совместно с художником Юрием Шаповалом. Предполагается, что тираж «сувенира» составит семь миллионов единиц.

ЧП на мосту произошло утром 8 октября. По версии следствия, на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По официальным данным, погибли три человека.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности. Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Словакии позже разместил в своем аккаунте в соцсетях насмешливую запись о подрыве моста. В ведомстве сыронизировали, что на транспортном объекте прошел референдум, по итогам которого «99,7% моста присоединились к морю».