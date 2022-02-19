У королевы Великобритании выявили коронавирус

У британской королевы Елизаветы II выявлен коронавирус, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в Букингемском дворце. Сообщается, что болезнь королевы протекает в лёгкой форме. Также известно, что она трижды была привита.

Как сообщили в Букингемском дворце, королева заразилась коронавирусом, — передаёт Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II ранее пожаловалась на проблемы с ногами. По её словам, ей тяжело передвигаться. О проблемах со здоровьем королева рассказала во время встречи с главой секретариата Минобороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом в Виндзорском замке.

Отмечается, что королеве тяжело передвигаться и с палочкой. По мнению врачей, речь идёт о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.