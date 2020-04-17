У командующего Нацгвардией Украины подтвердили коронавирус

https://static.news.ru/photo/1d2062b2-80d2-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Николай Балан Фото: Національна гвардія України/facebook.com

Тест командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана на коронавирус оказался положительным, сообщил замминистра Антон Геращенко.

По его словам, болезнь у Балана протекает почти бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции.

Все люди, которые были с ним в последнее время, будут проходить тестирование, — написал политик в Facebook.

На Украине с 6 по 24 апреля действует карантин. Ограничено передвижение людей по улицам, запрещены массовые мероприятия, украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты.

NEWS.ru писал, что у 788 медиков на Украине был диагностирован коронавирус. Наибольшее число заболевших медработников выявлено в Черновицкой области — 126.