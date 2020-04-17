У командующего Нацгвардией Украины подтвердили коронавирус

Тест командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана на коронавирус оказался положительным, сообщил замминистра Антон Геращенко.
По его словам, болезнь у Балана протекает почти бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции.
Все люди, которые были с ним в последнее время, будут проходить тестирование, — написал политик в Facebook.
На Украине с 6 по 24 апреля действует карантин. Ограничено передвижение людей по улицам, запрещены массовые мероприятия, украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты.
NEWS.ru писал, что у 788 медиков на Украине был диагностирован коронавирус. Наибольшее число заболевших медработников выявлено в Черновицкой области — 126.
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